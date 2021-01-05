Курс Полный курс Android + Java для начинающих

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Наиболее полный курс по разработке Android-приложений на языке Java - для начинающих. На практике создадим более 10 Android-приложений разной тематики и функционала. Полученные знания позволят вам занять должность Junior Android Developer.
Курс подойдет для обучения с нуля - даже если вы никогда не изучали языки программирования.

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О курсе - Чему Вы научитесь?

Курс Android + Java для начинающих предназначен для людей, которые никогда не изучали языки программирования. Для того чтобы писать приложения, которые не просто хорошо выглядят, но и выполняют различные функции, необходимо знать язык Java, и первый раздел полностью посвящен его изучению.

Java - это очень мощный язык, который используется в очень многих сферах - в веб разработке, в разработке приложений под Андроид, в серверных приложениях, и считается довольно сложным для новичков. Курс специально построен таким образом, чтобы он был понятен школьникам и студентам и людям различных профессий в т.ч. нетехнических, у которых нет никакого опыта в программировании. Все что нужно от вас – это желание учиться и наличие компьютера!

Чему вы научитесь

  • Основы Java - синтаксис, типы данных, основные конструкции, циклы и условия, массивы, ООП, методы, конструкторы, объекты, инкапсуляция, наследование и полиморфизм и др.
  • Разработка программ на языке Java
  • Android SDK
  • Разработка макетов
  • Работа с сетью
  • Обработка данных в JSON формате
  • Базы данных SQLite
  • Android Architecture Components: Room, LiveData, ViewModel
  • Firebase
  • RecyclerView + CardView + паттерн ViewHolder
  • Решение реальных тестовых заданий на должность Junior Android Developer
  • Библиотека Picasso
  • MVP, MVVM
  • Retrofit + RxJava2
  • И многое другое...
В результате - на практике создадим более 10 Android-приложений разной тематики и функционала!

Как проходит обучение
  • Лекции содержат домашние задания, чтобы вы не просто прослушали материал, но и закрепили его на практике.
  • В первом разделе мы полностью изучим основы Java – программирования, а после займемся разработкой приложений.
  • Мы с вами полностью пройдем весь путь от установки среды разработки до загрузки вашего приложения в Google Play. Первые наши приложения будут очень простые, потом с каждым уроком мы будем их усложнять, добавлять все больше новых элементов.
  • Мы завершим наш курс созданием и загрузкой в Google Play приложения для поиска фильмов. В этом приложении пользователь видит список самых популярных фильмов, может видеть информацию по ним, почитать отзывы и посмотреть трейлеры.

Начинайте изучение Android + Java прямо сейчас - желаем вам успеха в освоении новой профессии!

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План курса

Программа обучения включает видео уроки по изучению Java программирования и разработки под Android для начинающих. Благодаря практическим заданиям, Вы сможете закрепить полученные знания по каждой теме курса.

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1. Введение
2. Изучаем язык Java
  • 2.1 Установка среды разработки04:25
  • 2.2 Первая программа Hello World07:36
  • 2.3 Переменные13:59
  • 2.4 Условный оператор07:18
  • 2.5 Типы данных. Целые числа12:41
  • 2.6 Типы данных. Примитивные типы20:17
  • 2.7 Циклы17:22
  • 2.8 Массивы19:23
  • 2.9 Закрываем пробелы. String и Switch Case19:07
  • 2.10 Введение в ООП12:54
  • 2.11 Введение в методы10:46
  • 2.12 Параметризированные методы08:19
  • 2.13 Конструкторы08:09
  • 2.14 Перегрузка методов и конструкторов16:30
  • 2.15 Объекты в качестве параметров и возврат объектов15:08
  • 2.16 Модификаторы доступа16:40
  • 2.17 Ключевые слова static и final и аргументы переменной длины13:37
  • 2.18 Создаем собственную коллекцию23:57
  • 2.19 Ключевое слово import, оболочки типов и продвинутая работа со строками12:18
  • 2.20 Встроенные коллекции12:26
  • 2.21 Наследование - часть 124:28
  • 2.22 Наследование - часть 215:24
  • 2.23 Интерфейсы - часть 119:28
  • 2.24 Интерфейсы - часть 2. Анонимные классы07:53
  • 2.25 Обработка исключений11:33
  • 2.26 Методы String.format(), toString() и случайные числа11:55
  • 2.27 Многопоточное программирование18:45
  • 2.28 Итоги раздела01:36
3. Введение в Android Studio и создание первого приложения
  • 3.1 Установка Android Studio03:10
  • 3.2 Создание первого приложения09:57
  • 3.3 Модифицируем наше приложение10:26
4. Построение интерактивных приложений
  • 4.1 Создание приложения Color Descriptor. Часть 118:20
  • 4.2 Создание приложения Color Descriptor. Часть 216:14
5. Приложения с несколькими активностями
  • 5.1 Добавляем вторую активность11:54
  • 5.2 Запускаем вторую активность. Явный интент11:11
  • 5.3 Отправляем сообщения другим людям. Неявный интент16:17
6. Жизненный цикл активностей
  • 6.1 Дополнение к String.format();03:00
  • 6.2 Создаем приложение Таймер. Класс Handler21:19
  • 6.3 Рождение и смерть активностей13:06
  • 6.4 Видимость активностей. Методы onStart, onStop, onRestart07:18
  • 6.5 Потеря фокуса. Методы onPause и onResume07:18
7. Пользовательский интерфейс. Создание макетов
  • 7.1 Введение. Обзор приложения, которое будет создано в данном разделе03:07
  • 7.2 Создание приложения Cafe Order. Часть 1. Первый макет23:29
  • 7.3 Создание Cafe Order. Часть 2. Toast - всплывающие сообщения11:20
  • 7.4 Создание Cafe Order. Часть 3. Constraint Layout28:20
  • 7.5 Дополнение к String. StringBuilder03:00
  • 7.6 Создание Cafe Order. Часть 4. Работаем с View из активности24:52
  • 7.7 Cafe Order завершение приложения. ScrollView07:51
8. ListView, адаптеры и слушатели событий
  • 8.1 Введение. Обзор приложения для магазина инструментов01:26
  • 8.2 Создание Tools Shop. Часть 1. Слушатели событий12:25
  • 8.3 Создание Tools Shop. Часть 2. Адаптер ListView15:49
  • 8.4 Создание Tools Shop. Часть 3. Завершение приложения10:13
  • 8.5 Закрепляем материал. Создаем Times Table15:00
9. Получаем данные из интернета. JSON
  • 9.1 Получение данных из интернета20:18
  • 9.2 Загружаем изображения из интернета09:10
  • 9.3 Работа со строками продвинутый уровень11:04
  • 9.4 Создание приложения Guess Star32:12
  • 9.5 Работа с JSON17:18
  • 9.6 Создание приложения Weather App23:28
10. Постоянное хранение данных
  • 10.1 Shared Preferences. Создаем Тренажер для мозга49:53
  • 10.2 RecyclerView + ViewHolder21:03
  • 10.3 Дорабатываем приложение Заметки. CardView + FloatingActionButton25:40
  • 10.4 Custom Listeners и удаление элементов свайпом11:05
  • 10.5 Введение в SQLite. Классы Contract, SQLiteOpenHelper и Cursor26:04
  • 10.6 SQLite продолжение. Selection и SelectionArgs22:42
  • 10.7 Введение в AAC (Room, LiveData, LifeCycle). Установка компонентов, POJO06:22
  • 10.8 Room. Шаблон проектирования Singleton15:47
  • 10.9 LiveData, LifeCycle и Observer15:11
11. Курсовой проект My Movies
  • 11.1 Обзор приложения My Movies02:37
  • 11.2 Создание My Movies. Часть 136:05
  • 11.3 Создание My Movies. Часть 2. Picasso17:42
  • 11.4 Создание My Movies. Часть 315:02
  • 11.5 Создание My Movies. Часть 418:59
  • 11.6 Создание My Movies. Часть 528:37
  • 11.7 Создание My Movies. Часть 6. Добавляем меню10:51
  • 11.8 Создание My Movies. Часть 717:45
  • 11.9 Создание My Movies. Часть 818:45
  • 11.10 Создание My Movies. Часть 9. Loaders и Callback15:29
  • 11.11 Создание My Movies. Часть 1014:56
  • 11.12 Создание My Movies. Часть 1122:25
  • 11.13 Создание My Movies. Часть 12. Заливаем приложение в Play Market17:09
  • 11.14 Финал. Советы по началу карьеры. Git - система контроля версий08:56
12. Android Advanced
  • 12.1 Введение15:59
  • 12.2 Retrofit, GSON и RxJava23:59
  • 12.3 MVP18:15
  • 12.4 MVVM30:40
  • 12.5 TypeConverters13:01
13. Основы работы с Firebase
  • 13.1 Введение02:18
  • 13.2 Закрываем пробелы в Java. Map, TreeMap и HashMap12:47
  • 13.3 Firestore Cloud23:16
  • 13.4 Создаем каркас чата. Введение в правила безопасности35:35
  • 13.5 Firebase Auth. Добавляем авторизацию17:43
  • 13.6 Firebase Auth with pre-built UI11:19
  • 13.7 Исправление багов. Загружаем фотографии с устройства08:37
  • 13.8 Firebase Storage. Upload files11:44
  • 13.9 Firebase Storage. Download files, показываем изображения в чате12:55
  • 13.10 Новый метод в Adapter - getItemViewType()13:46
  • 13.11 Итоги раздела02:28
Завершение курса - Получение Сертификата


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Отзывы студентов о курсе

Мы собрали отзывы учеников, прошедших онлайн курс. Оставьте свой отзыв после прохождения Полного курса Android + Java для начинающих.

05.01.2021
Олег

5 баллов однозначно. Очень хороший автор, таких редко встретишь. Доступно изложены основы. Очень надеюсь, что от этого автора будет более продвинутый курс. Спасибо!

07.10.2020
Drama Tourg

Курс понятен! Для начинающего.

31.08.2020
Маулен Жусупов

Отличный курс! много нового узнал и познал!!! спасибо

05.06.2020
Игорь Корнеев

классный курс

22.05.2020
Дени Джексон

Прекрасный курс, написал несколько приложений. Все доступно и понятно

06.05.2020
Мария Андреевна Миши...

очень крутой курс, но хотелось бы больше задач, хотя бы по 4-5 на каждую тему.

11.04.2020
Вадим Нугайгулов

наилучшее объяснение!! спасибо!!!

29.03.2020
Максим Тюрин

Супер курс!

21.02.2020
student_eNIK129Z

Замечательный курс!!!

21.02.2020
Виталий Герцовский

Очень крутой курс, мне очень понравился учитель, хорошо и доходчиво объясняет

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Преподаватель

Course Author
Андрей Сумин

О преподавателе курса

  • Android Middle Developer

"Мой путь в программирование не был прямым и простым, и даже немного тернистым. Свою карьеру я начал сразу после школы в магазине электроинструментов, через 3 года стал начальником отдела, но понимал, что не хочу заниматься этим делом, а уйти куда-то я не мог, так как не имел никакой специальности. В школе мне очень нравилась информатика и меня посетили мысли об изучении программирования.

Поступил в Санкт-Петербургский государственный университет (СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича). В нем преподавались очень поверхностные знания в данной области, плюс сильно устаревшие. И я начал изучать программирование самостоятельно, и заметил одну неприятную вещь - фактически весь современный и лучший материал был на английском языке, так что перед тем как стать специалистом в создании приложений для Андройд мне пришлось выучить новый «человеческий» язык. Пройдя несколько десятков курсов оффлайн и онлайн, проштудировав десятки книг на эту тему я, наконец, смог реализоваться в новой профессии.

Весь процесс занял приличное количество времени – отсюда мое желание помочь таким же людям как я - собрать, обобщить весь материал, структурировать, дополнить теорию практическими упражнениями. Провести вас через весь путь от самого начала до создания ваших первых программ всего лишь за один курс, вместо пары лет. Шаг за шагом вы достигнете поставленной цели.

Желаю вам успеха в освоении новой профессии, и до встречи на страницах курса."

КУРС включает

Всего заданий: 100

Видеоуроки: 98


Продолжительность: ~25 часов

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