Курс Android + Java для начинающих предназначен для людей, которые никогда не изучали языки программирования. Для того чтобы писать приложения, которые не просто хорошо выглядят, но и выполняют различные функции, необходимо знать язык Java, и первый раздел полностью посвящен его изучению.
Java - это очень мощный язык, который используется в очень многих сферах - в веб разработке, в разработке приложений под Андроид, в серверных приложениях, и считается довольно сложным для новичков. Курс специально построен таким образом, чтобы он был понятен школьникам и студентам и людям различных профессий в т.ч. нетехнических, у которых нет никакого опыта в программировании. Все что нужно от вас – это желание учиться и наличие компьютера!
Чему вы научитесь
В результате - на практике создадим более 10 Android-приложений разной тематики и функционала!Как проходит обучение
- Основы Java - синтаксис, типы данных, основные конструкции, циклы и условия, массивы, ООП, методы, конструкторы, объекты, инкапсуляция, наследование и полиморфизм и др.
- Разработка программ на языке Java
- Android SDK
- Разработка макетов
- Работа с сетью
- Обработка данных в JSON формате
- Базы данных SQLite
- Android Architecture Components: Room, LiveData, ViewModel
- Firebase
- RecyclerView + CardView + паттерн ViewHolder
- Решение реальных тестовых заданий на должность Junior Android Developer
- Библиотека Picasso
- MVP, MVVM
- Retrofit + RxJava2
- И многое другое...
Начинайте изучение Android + Java прямо сейчас - желаем вам успеха в освоении новой профессии!
- Лекции содержат домашние задания, чтобы вы не просто прослушали материал, но и закрепили его на практике.
- В первом разделе мы полностью изучим основы Java – программирования, а после займемся разработкой приложений.
- Мы с вами полностью пройдем весь путь от установки среды разработки до загрузки вашего приложения в Google Play. Первые наши приложения будут очень простые, потом с каждым уроком мы будем их усложнять, добавлять все больше новых элементов.
- Мы завершим наш курс созданием и загрузкой в Google Play приложения для поиска фильмов. В этом приложении пользователь видит список самых популярных фильмов, может видеть информацию по ним, почитать отзывы и посмотреть трейлеры.
Программа обучения включает видео уроки по изучению Java программирования и разработки под Android для начинающих. Благодаря практическим заданиям, Вы сможете закрепить полученные знания по каждой теме курса.
Мы собрали отзывы учеников, прошедших онлайн курс. Оставьте свой отзыв после прохождения Полного курса Android + Java для начинающих.
О преподавателе курса
"Мой путь в программирование не был прямым и простым, и даже немного тернистым. Свою карьеру я начал сразу после школы в магазине электроинструментов, через 3 года стал начальником отдела, но понимал, что не хочу заниматься этим делом, а уйти куда-то я не мог, так как не имел никакой специальности. В школе мне очень нравилась информатика и меня посетили мысли об изучении программирования.
Поступил в Санкт-Петербургский государственный университет (СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича). В нем преподавались очень поверхностные знания в данной области, плюс сильно устаревшие. И я начал изучать программирование самостоятельно, и заметил одну неприятную вещь - фактически весь современный и лучший материал был на английском языке, так что перед тем как стать специалистом в создании приложений для Андройд мне пришлось выучить новый «человеческий» язык.
Пройдя несколько десятков курсов оффлайн и онлайн, проштудировав десятки книг на эту тему я, наконец, смог реализоваться в новой профессии.
Весь процесс занял приличное количество времени – отсюда мое желание помочь таким же людям как я - собрать, обобщить весь материал, структурировать, дополнить теорию практическими упражнениями. Провести вас через весь путь от самого начала до создания ваших первых программ всего лишь за один курс, вместо пары лет. Шаг за шагом вы достигнете поставленной цели.
Желаю вам успеха в освоении новой профессии, и до встречи на страницах курса."
5 баллов однозначно. Очень хороший автор, таких редко встретишь. Доступно изложены основы. Очень надеюсь, что от этого автора будет более продвинутый курс. Спасибо!