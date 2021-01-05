О преподавателе курса

Android Middle Developer

"Мой путь в программирование не был прямым и простым, и даже немного тернистым. Свою карьеру я начал сразу после школы в магазине электроинструментов, через 3 года стал начальником отдела, но понимал, что не хочу заниматься этим делом, а уйти куда-то я не мог, так как не имел никакой специальности. В школе мне очень нравилась информатика и меня посетили мысли об изучении программирования.

Поступил в Санкт-Петербургский государственный университет (СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича). В нем преподавались очень поверхностные знания в данной области, плюс сильно устаревшие. И я начал изучать программирование самостоятельно, и заметил одну неприятную вещь - фактически весь современный и лучший материал был на английском языке, так что перед тем как стать специалистом в создании приложений для Андройд мне пришлось выучить новый «человеческий» язык. Пройдя несколько десятков курсов оффлайн и онлайн, проштудировав десятки книг на эту тему я, наконец, смог реализоваться в новой профессии.

Весь процесс занял приличное количество времени – отсюда мое желание помочь таким же людям как я - собрать, обобщить весь материал, структурировать, дополнить теорию практическими упражнениями. Провести вас через весь путь от самого начала до создания ваших первых программ всего лишь за один курс, вместо пары лет. Шаг за шагом вы достигнете поставленной цели.

Желаю вам успеха в освоении новой профессии, и до встречи на страницах курса."